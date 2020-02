Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Das DAX-Schwergewicht war seit dem November vergangenen Jahres in eine volatile Seitwärtskonsolidierung mit größer werdenden Ausschlägen zu beiden Seiten (Broadening-Formation) übergegangen. Ein erster Versuch im Januar, diese nach oben zu verlassen, schlug fehl. Nach einem Rücksetzer in den Bereich der steigenden 100-Tage-Linie meldeten sich die Bullen zurück. Im gestrigen Handel überquerte der Wert schließlich die Eindämmungslinie entlang der mittelfristigen Hochpunkte und markierte ein neues Rekordhoch bei 129,60 EUR. Das kurzfristige technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange kein Rückfall unter das letzte Verlaufshoch bei 127,00 EUR per Tagesschluss erfolgt. Potenzielle nächste Ziele und Hürden auf der Oberseite lauten 129,64 EUR, 130,52-130,97 EUR und 133,01/133,38 EUR. Eine mögliche mittelfristige Zielzone befindet sich bei 136,72-138,70 EUR. Sollte es hingegen zu einem Tagesschluss unter 127,00 EUR kommen, wäre ein Rücksetzer in Richtung 123,06-124,02 EUR einzuplanen. Darunter würde ein erneuter Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei aktuell 116,14-117,28 EUR nicht überraschen.