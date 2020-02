Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte die Käufer das Kursgeschehen. Für Zuversicht unter den Anlegern sorgte die Annahme, dass die Notenbanken zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie die Märkte mit ausreichend Liquidität versorgen werden. Daneben stützten positiv aufgenommene Quartalsberichte. Der DAX schloss 0,78 Prozent fester bei 13.789 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 1,02 und 1,89 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 75 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 90,2 Millionen Aktien (Vortag: 82,1) im Wert von 3,57 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,59). Stärkste Sektoren waren Telekommunikation und Konsum. Am schwächsten tendierten Rohstoffwerte und Banken. Die Aktie der Deutschen Telekom reagierte mit einem von hohem Volumen begleiteten Kurssprung um 4,15 Prozent auf die Vorlage der Geschäftszahlen und belegte damit den Spitzenplatz im DAX. Mit dem Markieren eines 3-Jahres-Hochs bei 16,62 EUR erreichte das Papier einen technischen Widerstand aus dem Jahr 2017. Dahinter legte die Aktie von Covestro, ebenfalls nach Zahlen, um 2,94 Prozent zu. Die rote Laterne im Leitindex hielt ohne Nachrichten MTU mit einem Abschlag von 1,30 Prozent vor den heute anstehenden Geschäftszahlen. Im MDAX haussierte Puma nach der Präsentation der Bilanz um 11,32 Prozent. Gerresheimer büßten nach Quartalszahlen 4,06 Prozent ein.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,39 Prozent höher bei 29.348 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte um 0,92 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 9.719 Zählern. An der NYSE schlossen 51 Prozent der Werte im Plus und 45 Prozent im Minus. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 64 Prozent. 252 neuen 52-Wochen-Hochs standen 58 neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Energiewerte und Technologieaktien die Nase vorne. Am stärksten unter Druck standen die defensiven Sektoren Immobilien und Versorger.

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels um 0,14 Prozent auf 99,58 Punkte. EUR/USD zog nach dem Markieren eines 3-Jahres-Tiefs um 0,17 Prozent auf 1,0809 USD an. Stark gesucht war der Kanada-Dollar. Am schwächsten unter den Hauptwährungen tendierte der Yen aufgrund der gestiegenen Risikofreude. USD/JPY brach aus zweiwöchigen engen Handelsspanne nach oben aus und stieg auf ein 9-Monats-Hoch bei 111,29 JPY.

Der S&P GSCI Rohstoffindex legte um 1,33 Prozent auf 403,63 Punkte zu. Brent-Öl verteuerte sich um 2,25 Prozent auf 59,05 USD. Comex-Kupfer handelte 0,13 Prozent fester bei 2,61 USD. Die Edelmetalle blieben im Rallymodus. Gold kletterte um 0,67 Prozent auf 1.614 USD. In Euro zog das gelbe Metall auf ein neues Rekordhoch bei 1.491 EUR an. Silber, Platin und Palladium notierten zwischen 1,29 bis 4,63 Prozent fester.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,41 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um einen Basispunkt auf minus 0,42 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,11 Prozent auf 174,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes zog um einen Basispunkt auf 1,56 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,21 Prozent auf 168,05 Punkte nach.

Heute stehen von der Makroseite der GfK-Konsumklimaindikator sowie der Philadelphia-Fed-Index im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Fresenius SE, FMC und MTU Aero Engines.