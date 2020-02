Der deutsche Aktienmarkt musste am Donnerstag deutliche Einbußen hinnehmen. Ohne erkennbaren Anlass kam kurz vor Handelsschluss deutlicher Verkaufsdruck in den Markt. Der DAX schloss 0,90 Prozent tiefer bei 13.664 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,60 und 0,96 Prozent. In den drei Indizes gab es 27 Gewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Im DAX wechselten 86,4 Millionen Aktien (Vortag: 90,2) im Wert von 3,80 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,46) den Besitzer. Gegen den Trend fest präsentierten sich die Sektoren Automobile und Telekommunikation. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte, Technologietitel und Versicherungen. An der DAX-Spitze ging es mit der Aktie von FMC nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 3,71 Prozent nach oben. Das Papier der Konzernmutter kletterte nach Zahlen um 2,26 Prozent. Daimler rückte um 2,27 Prozent vor. MTU sackte um 2,86 Prozent ab und belegte damit das Indexende. Der Münchener Triebwerkshersteller konnte die Anleger mit seinem Zahlenwerk für das Schlussquartal nicht überzeugen. Zudem enttäuschte der Ausblick für das laufende Jahr. Adidas büßte ohne Nachrichten 2,63 Prozent ein. Lufthansa verlor belastet von schwachen Zahlen des Konkurrenten Air France-KLM 2,50 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,43 Prozent tiefer bei 29.220 Punkten. Der Nasdaq 100 endete 0,93 Prozent schwächer bei 9.628 Zählern. 60 Prozent der Werte an der NYSE schlossen jedoch im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Es gab 236 neue 52-Wochen-Hochs und 61 neue Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren waren Immobilien und Versorger am stärksten gesucht. Sehr schwach im Markt lagen Technologiewerte und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt beeindruckte der US-Dollar weiterhin durch Stärke. Der Dollar-Index kletterte bis zum Ende des New Yorker Handels den sechsten Tag in Folge nach oben um diesmal 0,29 Prozent auf ein 3-Jahres-Hoch bei 99,87 Punkten. EUR/USD gab um 0,16 Prozent auf ein 3-Jahres-Tief bei 1,0787 USD nach.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise sank um 0,10 Prozent auf 403,22 Punkte. Die Ölpreise konnten nach einem geringer als erwarteten Anstieg der US-Rohölbestände zulegen. Der Preis für Brent-Öl stieg um 0,34 Prozent auf 59,32 USD. Die US-Sorte WTI kletterte um 0,77 Prozent auf 53,90 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte nach den Lagerbestandsdaten um 2,38 Prozent auf 1,92 USD ab. Comex-Kupfer notierte 0,61 Prozent tiefer bei 2,59 USD. Gold handelte 0,68 Prozent höher auf einem 7-Jahres-Hoch bei 1.623 USD (1.501 EUR). Silber verteuerte sich um 0,21 Prozent auf 18,35 USD.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,41 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um zwei Basispunkte auf minus 0,44 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,17 Prozent höher bei 174,96 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um vier Basispunkte auf 1,52 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,46 Prozent auf 166,56 Punkte nach.

Heute stehen von der Makroseite die Markit-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone und die USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem vom Versicherungsriesen Allianz.