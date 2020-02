Nächste Unterstützungen:

13.660

13.577/13.601

13.481-13.502

Nächste Widerstände:

13.715-13.742

13.795

13.821

Der gesehene Schwächeanfall stellt ein Warnsignal für eine mögliche ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur des übergeordneten Aufwärtstrends dar. Der Index befindet sich nun am kurzfristig relevanten Support bei 13.660 Punkten. Ein signifikanter Rutsch darunter, insbesondere per Stundenschluss, würde fortgesetzte Abgaben in Richtung der wichtigeren Unterstützungszone bei 13.577/13.601 Punkten signalisieren. Deren Unterschreitung würde schließlich den kurzfristigen Aufwärtstrend brechen und eine Korrektur bis zunächst 13.481-13.502 Punkte auf die Agenda rücken. Mit Blick auf die Oberseite dürfte die Notierung als Nächstes im Bereich 13.715-13.742 Punkte auf Widerstand treffen. Darüber würde sich das technische Bild leicht entspannen und ein erneuter zeitnaher Vorstoß in Richtung 13.795 Punkte (Rekordhoch) würde möglich. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals im Rahmen des intakten Aufwärtstrends bedarf es eines nachhaltigen Ausbruches über die letztgenannte Marke. Potenzielle Kurzfristziele darüber lassen sich aktuell bei 13.821 Punkten und 13.879-13.895 Punkten ausmachen.