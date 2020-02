Die Aktie des amerikanischen Biotechnologiekonzerns Gilead Sciences (WKN: 885823) hatte im Jahr 2015 bei rund 123 USD ein Rekordhoch markiert. Der darunter etablierte und weiterhin intakte ganz langfristige Abwärtstrend ließ die Notierung bis auf ein im November 2018 erreichtes 5-Jahres-Tief bei 60,32 USD absacken. Seither handelte der Wert in einer Handelsspanne unterhalb eines Erholungshochs bei 70,50 USD. Ein erster Versuch, die obere Begrenzung der Spanne nachhaltig zu überwinden, scheiterte am 7. Februar. Nach einem mehrtägigen Rücksetzer an die als Unterstützung fungierende steigende 20-Tage-Linie meldeten sich die Bullen am Freitag zurück. Mit der dabei ausgebildeten langen Tageskerze befindet sich der Anteilsschein bereits wieder in unmittelbarer Rufweite zur oberen Range-Begrenzung. Das Handelsvolumen der vergangenen Wochen unterstützt eine bullishe Sichtweise. Gelänge nun ein nachhaltiger Ausbruch über 70,50 USD und nachfolgend 72,90 USD, würde eine langfristige Bodenbildung komplettiert. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 79,61/80,50 USD würden im Erfolgsfall mittelfristig möglich. Darüber befinden sich relevante Hürden bei 84,41 USD und 89,54/91,84 USD. Auf der Unterseite verfügt die Aktie über eine kurzfristig kritische Supportzone bei 65,65-66,71 USD. Solange diese nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das Chartbild in diesem Zeitfenster bullish und konstruktiv für einen ernsthaften Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Darunter wäre hingegen ein nochmaliger Rutsch in Richtung 62,23 USD und eventuell 60,32/60,89 USD einzuplanen.