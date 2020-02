Der deutsche Aktienmarkt setzte zum Wochenausklang seine am Vortag begonnene Schwächephase fort. Für schlechte Stimmung unter den Anlegern sorgten enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus den USA. Dort war der Markit-PMI für den Servicesektor im Februar überraschend auf 49,4 Punkte eingebrochen und signalisierte somit eine Schrumpfung der Aktivität im Sektor. Im Vormonat hatte der Indikator noch bei 53,4 Zählern notiert. Der DAX gab um 0,61 Prozent auf 13.579 Punkte nach. Auf Wochensicht büßte der Leitindex damit 1,20 Prozent ein. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,66 beziehungsweise 0,83 Prozent. In den genannten Indizes gab es 30 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 108,8 Millionen Aktien (Vortag: 86,4) im Wert von 5,01 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,45). Mit Blick auf die Sektorenperformance lagen Versorger, Rohstoffwerte und Versicherungen vorne. Die größten Verluste auf Sektorenebene waren bei Banken, Automobilwerten und Technologietiteln zu beobachten. Die Allianz-Aktie war nach der Präsentation der Geschäftszahlen mit einem Plus von 1,18 Prozent Spitzenreiter im DAX. Anleger reagierten vor allem erfreut auf die Aussagen des Versicherers zur Höhe der Dividende sowie zu Aktienrückkäufen. RWE und E.ON rückten dahinter um 1,14 und 1,12 Prozent vor. Die rote Laterne hielt ohne Nachrichten das Papier der Deutschen Bank mit einem Abschlag von 3,46 Prozent. Covestro und Infineon büßten 2,96 und 2,87 Prozent ein.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,77 Prozent tiefer bei 28.992 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,88 Prozent abwärts auf 9.447 Zähler. 68 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Es gab 177 neue 52-Wochen-Hochs und 87 neue Tiefs. Lediglich die als defensiv geltenden Sektoren Immobilien, nicht-zyklischer Konsum und Healthcare konnten zulegen. Die stärksten Abgaben auf Sektorenebene waren bei Techwerten, zyklischen Konsumwerten und Kommunikationsdienstleistern zu beobachten.

Am Devisenmarkt litt der US-Dollar nach den schwachen US-Einkaufsmanagerindizes unter Konjunktursorgen und gönnte sich nach der außergewöhnlich dynamischen Rally der Vorwochen eine Verschnaufpause. Der Dollar-Index sackte um 0,54 Prozent auf 99,33 Punkte ab. EUR/USD legte um 0,58 Prozent auf ein Wochenhoch bei 1,0846 USD zu. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen profitierte das Pfund Sterling von einem stärker als erwarteten britischen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 0,67 Prozent auf 400,53 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich um 1,37 Prozent auf 58,50 USD. Der Preis für US-Erdgas fiel um 0,73 Prozent auf 1,92 USD. Comex-Kupfer notierte 0,77 Prozent fester bei 2,61 USD. Gold verteuerte sich aufgrund der gestiegenen Risikoscheu und fallenden Anleiherenditen um 1,75 Prozent auf ein 7-Jahres-Hoch bei 1.649 USD. Das Plus summiert sich damit seit Jahresbeginn bereits auf 7,8 Prozent. In Euro markierte das Edelmetall ein neues Rekordhoch bei 1.515 EUR. Silber und Palladium kletterten um 1,15 und 1,22 Prozent. Platin verlor gegen den Trend 0,30 Prozent auf 976,10 USD.

Am Rentenmarkt sank die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,44 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines 4-Monats-Tiefs bei minus 0,47 Prozent unverändert bei ebenfalls minus 0,44 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,02 Prozent tiefer bei 174,93 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte um sechs Basispunkte ab auf 1,46 Prozent. Sie rutschte damit um einen Basispunkt unter das Tief des Vorjahres auf ein 4-Jahres-Tief.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index fiel um 1,85 Prozent auf 535,05 Punkte. Besonders deutlich unter Druck stand der koreanische Kospi, nachdem in dem Land die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus kräftig zugelegt hatte. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Februar. Experten erwarten für diesen vielbeachteten konjunkturellen Frühindikator im Schnitt einen Rückgang von zuvor 95,9 auf 95,3 Punkte.