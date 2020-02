Der marktbreite US-Index S&P 500 weist einen intakten übergeordneten Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte er am 19. Februar ein Allzeithoch bei 3.394 Punkten markiert. Die dort gestartete Konsolidierung ging mit dem gestrigen heftigen Kursrutsch um über 3 Prozent in eine ausgeprägtere Korrektur über. Dabei verletzte die Notierung unter anderem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Im Tief erreichte sie das Supportcluster bei 3.215 Punkten und konnte sich hiervon leicht erholen. Angesichts der Bedeutung der Unterstützung erscheint kurzfristig eine deutlichere Erholung in Richtung 3.257 Punkte, 3.276/3.283 Punkte und eventuell 3.320-3.338 Punkte möglich. Solange die letztgenannte Widerstandszone nicht überwunden wird, bleibt jedoch die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur hoch. Ein entsprechendes Anschlusssignal entstünde mit einem Rutsch unter die Zone 3.205-3.215 Punkte, insbesondere per Tagesschluss. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite lauten 3.188 Punkte und 3.154/3.162 Punkte. Darunter würde bereits ein Test der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 3.113 Punkten oder sogar der übergeordnet kritischen Unterstützungszone bei 3.022-3.061 Punkten auf die Agenda rücken.