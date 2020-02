Der deutsche Aktienmarkt ging zum Wochenstart begleitet von hohem Handelsvolumen auf eine breit angelegte Talfahrt. Für eine deutliche Zunahme der Risikoaversion unter den Marktteilnehmern sorgte der kräftige Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Italien und Südkorea. Ein überraschend verbesserter ifo-Geschäftsklimaindex wirkte sich vor diesem Hintergrund nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 4,00 Prozent tiefer bei 13.035 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 3,79 und 3,78 Prozent. Alle 98 Werte in den drei genannten Indizes verbuchten negative Vorzeichen. Das Handelsvolumen im DAX betrug 165,1 Millionen Aktien (Vortag: 108,8) im Wert von 7,14 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,59). Mit Blick auf die Sektorenebene standen Banken und Automobilwerte am stärksten unter Druck. Die Lufthansa-Aktie stürzte am DAX-Ende um 8,80 Prozent ab. Die Luftfahrtbranche leidet besonders unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Daimler und adidas büßten 6,73 und 6,16 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 3,55 Prozent tiefer bei 27.961 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,88 Prozent abwärts auf 9.080 Zähler. 89 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 93 Prozent. 86 neuen 52-Wochen-Hochs standen 245 neuen Tiefs gegenüber. Alle Sektoren endeten im Minus. Am schwächsten tendierten Energiewerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen aufwerten. Stark gesucht waren daneben die klassischen sicheren Häfen Yen und Franken. Schwach tendierten derweil die Rohstoffdevisen Kanada-Dollar und Austral-Dollar. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Handels unverändert bei 1,0846 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 2,70 Prozent auf 389,72 Punkte. Brent-Öl sackte um 3,35 Prozent auf 56,54 USD ab. US-Erdgas verbilligte sich um 3,50 Prozent auf 1,85 USD. Comex-Kupfer notierte 1,27 Prozent tiefer bei 2,58 USD. Gold konnte als sicherer Hafen nach zwischenzeitlich wesentlich kräftigeren Zugewinnen um 0,53 Prozent auf ein 7-Jahres-Hoch bei 1.658 USD (1.528 EUR) zulegen. Silber stieg um 0,30 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 18,59 USD. Platin und Palladium büßten hingegen 0,94 und 2,63 Prozent ein.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,48 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen rutschte um fünf Basispunkte auf ein 4-Monats-Tief bei minus 0,49 Prozent ab. Der Euro-Bund-Future schloss 0,38 Prozent fester bei 175,60 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes brach um acht Basispunkte auf 1,38 Prozent ein und markierte damit ein 4-Jahres-Tief.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 1,10 Prozent auf 162,50 Punkte nach. Besonders deutliche Verluste waren beim japanischen Nikkei 225 zu beobachten, da die Börse in Tokio am Vortag feiertagsbedingt geschlossen war und daher den globalen Ausverkauf nicht durchlitten hatte.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum deutschen BIP sowie zum US-Verbrauchervertrauen im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von der weltgrößten Baumarktkette Home Depot.