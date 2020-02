Am deutschen Aktienmarkt schwangen auch am Dienstag die Bären das Zepter. Die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus um den Globus hielt die Risikoscheu der Anleger hoch. Der DAX verlor 1,87 Prozent auf ein 4-Monats-Tief bei 12.790 Punkten. MDAX und TecDAX sackten um 2,04 Prozent und 2,01 Prozent ab. In den drei Indizes gab es 90 Verlierer und lediglich sieben Gewinner. Das Abwärtsvolumen betrug 89 Prozent. Im DAX wechselten 129,6 Millionen Aktien (Vortag: 165,1) im Wert von 5,75 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,05) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte nur der Technologiesektor (+0,22%) ein Plus verbuchen. Am kräftigsten verloren Versicherungen, Banken und Versorger. Im DAX stellte Infineon mit einem nachrichtenlosen Plus von 0,99 Prozent den einzigen Kursgewinner. MTU büßte am anderen Indexende 4,11 Prozent ein. Continental und Allianz verloren 3,62 beziehungsweise 3,47 Prozent.

An der Wall Street ging es für den Dow Jones um 3,14 Prozent abwärts auf 27.081 Punkte. Der Index rutschte damit unter seine 200-Tage-Linie. Die Geschwindigkeit des Kursrutsches von einem Rekordhoch um knapp 8 Prozent ist laut Bloomberg-Daten die höchste seit dem Jahr 1927. Der Nasdaq 100 fiel um 2,69 Prozent auf 8.835 Zähler. 89 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei ebenfalls 89 Prozent. Es gab 52 neue 52-Wochen-Hochs und 367 neue Tiefs. Alle Sektorenindizes wiesen kräftige Verluste auf. Am deutlichsten abwärts ging es mit Energiewerten und Rohstofftiteln.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar den dritten Tag in Folge nach. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,33 Prozent tiefer bei 98,96 Punkten. EUR/USD kletterte um 0,28 Prozent auf 1,0883 USD. Stark gesucht waren das Pfund Sterling sowie der in Krisenzeiten als sicherer Hafen gesuchte Yen. Am schwächsten unter den Hauptwährungen tendierten die Rohstoffdevisen Austral-Dollar und Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 1,66 Prozent auf 382,81 Punkte. Brent-Öl sackte um 2,34 Prozent auf 54,98 USD ab. Comex-Kupfer notierte 0,49 Prozent tiefer bei 2,56 USD. Gold büßte nach Gewinnmitnahmen 2,35 Prozent auf 1.637 USD (1.503 EUR) nach. Silber und Platin sahen Verluste von 4,77 und 4,60 Prozent. Palladium konnte gegen den Trend um 4,38 Prozent auf 2.632 USD zulegen.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,48 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um drei Basispunkte auf minus 0,52 Prozent und markierte damit ein 4-Monats-Tief. Der Euro-Bund-Future haussierte um 0,25 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch bei 176,04 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte um fünf Basispunkte auf 1,33 Prozent ab und testete nun das aus dem Jahr 2016 stammende Allzeittief.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh ganz überwiegend weiter abwärts. Der MSCI Asia Pacific Index fiel den fünften Tag in Folge um diesmal 1,17 Prozent auf 160,88 Punkte. Besonders deutliche Abschläge waren an der Börse in Australien zu beobachten.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den Neubauverkäufen in den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von der Aareal Bank und Alstria Office Reit.