Der DAX zeigte gestern zur Eröffnung eine leichte Gegenbewegung am erreichten Supportbereich. Anschließend meldeten sich die Bären vehement zurück und drückten die Notierung ausgehend vom Hoch bei 13.132 Punkten in zwei Abwärtswellen bis auf ein in der letzten Handelsstunde verzeichnetes 4-Monats-Tief bei 12.779 Punkten.