Am deutschen Aktienmarkt überwogen auch zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen, auch wenn sich die Indizes deutlich von den im frühen Handel erreichten Tiefs absetzen konnten. Weiterhin dominiert die Furcht vor einer Ausbreitung des Coronavirus das Marktgeschehen. Der DAX schloss 0,12 Prozent schwächer bei 12.775 Punkten. Im Tief war der Leitindex deutlich bis auf 12.368 Punkte abgesackt und hatte damit in der Spitze gut 10 Prozent vom erst in der Vorwoche notierten Rekordhoch eingebüßt. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,69 und 0,28 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 37 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. Im DAX wechselten 163,6 Millionen Aktien (Vortag: 129,6) im Wert von 7,64 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,20) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Automobile und Technologie. Am schwächsten tendierten Industriewerte und Konsumtitel. Daimler erholte sich an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 1,73 Prozent. Continental und BMW konnten dahinter um 1,58 respektive 1,22 Prozent zulegen. Das Schlusslicht im Index bildete Fresenius mit minus 2,16 Prozent. Lufthansa und Beiersdorf notierten 1,80 und 1,35 Prozent schwächer.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,45 Prozent auf 26.958 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich hingegen um 0,44 Prozent auf 8.874 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. 28 neuen 52-Wochen-Hochs standen 352 neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte nur der Technologiesektor Zugewinne verbuchen. Mit Abstand am stärksten brach der Energiesektor ein. Er blieb damit seiner relativen Schwäche in allen relevanten Zeitperioden treu. Disney hielt im Dow die rote Laterne mit einem Abschlag von 3,76 Prozent. Hier belastete die Meldung, dass der CEO Robert Iger nach mehr als 14 Jahren an der Konzernspitze zurücktritt. Gilead Sciences blieb an der Nasdaq im Rallymodus und haussierte um weitere 6,56 Prozent auf ein 2-Jahres-Hoch. Der Biotechkonzern gilt als Profiteur der Coronavirus-Krise.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar nach drei Tagen der Schwäche wieder gesucht. Der Dollar-Index kletterte bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,11 Prozent auf 99,10 USD. Lediglich der Euro präsentierte sich unter den Hauptwährungen fester. EUR/USD notierte 0,04 Prozent höher bei 1,0884 USD. Schwach im Markt lagen hingegen der Austral-Dollar und das Pfund Sterling.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sackte um 1,73 Prozent auf 376,20 Punkte ab. Brent-Öl verbilligte sich nach den US-Lagerbestandsdaten um 2,60 Prozent auf 53,52 USD. Die US-Sorte WTI fiel um 2,24 Prozent auf 48,78 USD. Comex-Kupfer handelte 0,43 Prozent tiefer bei 2,57 USD. Gold gab um 0,45 Prozent auf 1.643 USD (1.508 EUR) nach. Silber und Platin büßten 1,82 und 2,04 Prozent ein. Palladium kletterte gegen den Trend um 1,05 Prozent auf 2,68 USD.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,50 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um zwei Basispunkte auf ebenfalls minus 0,50 Prozent. Der Euro-Bund-Future verlor nach einem volatilen Handel 0,12 Prozent auf 175,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,33 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 1,00 Prozent auf 159,08 Punkte.

Von der Makroseite sind heute vor allem die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie zum BIP relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bayer, SAP, Zalando, TAG Immobilien, Aixtron und Freenet. Daneben steht Microsoft aufgrund einer gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Umsatzwarnung für die PC-Sparte des Konzerns im Fokus. Die Aktie des Softwareriesen reagierte im nachbörslichen US-Handel mit einem Abschlag von rund 2 Prozent.