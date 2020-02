Der deutsche Aktienmarkt blieb am Donnerstag im Ausverkaufsmodus. Nach wie vor verdrängt die Furcht vor den möglichen negativen Auswirkungen der Coronavirus-Krise alle anderen Themen. Der DAX brach um weitere 3,18 Prozent auf ein 4-Monats-Tief bei 12.367 Punkten ein. MDAX und TecDAX verloren 3,42 und 3,32 Prozent. In den drei Indizes gab es drei Gewinner und 94 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 99,9 Prozent. Im DAX wechselten 191,2 Millionen Aktien (Vortag: 163,6) im Wert von 7,90 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,60) den Besitzer. Alle Sektorenindizes rauschten in die Tiefe. Am schwächsten tendierten Banken, Einzelhandelswerte und Technologietitel. Im DAX schaffte kein einziger Wert den Vorstoß in den positiven Bereich. Die rote Laterne hielt die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 6,38 Prozent. Lufthansa und Infineon büßten 6,04 und 5,00 Prozent ein. Im MDAX verlor Zalando nach der Präsentation der Geschäftszahlen 8,78 Prozent.

An der Wall Street sackte der Dow um 4,41 Prozent auf 25.767 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Rutsch von ebenfalls 4,41 Prozent auf 2.979 Punkte das größte Minus seit dem Jahr 2011 und verletzte dabei die 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 4,92 Prozent auf 8.437 Zähler. 89 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit Verlusten. Das Abwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Es gab 22 neue 52-Wochen-Hochs und 696 neue Tiefs. Alle Sektoren standen kräftig unter Druck. Am schwächsten zeigten sich Immobilienwerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt litt der US-Dollar deutlich unter der Spekulation auf Leitzinssenkungen seitens der Notenbank Fed. Der Dollar-Index fiel um 0,70 Prozent auf 98,45 Punkte. Der Euro konnte gegenüber allen anderen Hauptwährungen kräftig aufwerten. EUR/USD stieg um 1,08 Prozent auf 1,0997 USD. Stark gesucht waren daneben die sicheren Häfen des Franken und des Yen. Deutliche Verluste waren derweil beim Kanada-Dollar und beim Pfund Sterling zu beobachten.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sank um 2,21 Prozent auf 367,89 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 3,91 Prozent auf 51,34 USD. Der Preis für US-Erdgas brach nach den Lagerbestandsdaten um 5,44 Prozent auf 1,74 USD ein. Comex-Kupfer notierte 0,62 Prozent tiefer bei 2,56 USD. Gold handelte 0,16 Prozent schwächer bei 1.641 USD (1.492 EUR). Silber und Platin verloren 1,26 und 1,54 Prozent. Palladium blieb derweil im Rallymodus und stieg um 4,56 Prozent auf ein Rekordhoch bei 2.816 USD.

Am Rentenmarkt verharrte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite bei minus 0,50 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank bis zum Abend um fünf Basispunkte auf ein 4-Monats-Tief bei minus 0,55 Prozent. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,42 Prozent auf 176,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes büßte drei Basispunkte auf ein Rekordtief bei 1,30 Prozent ein.

An den asiatischen Aktienmärkten ging es heute früh weiter abwärts. Der MSCI Asia Pacific Index sackte um 2,73 Prozent auf 155,04 Punkte ab und verbuchte damit den größten Monatsverlust seit der Finanzkrise.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von BASF, Munich Re und Volkswagen. Daneben richtet sich der Blick vor allem auf Thyssenkrupp. Der Konzern meldete gestern nach Börsenschluss den Verkauf seines Aufzugsgeschäfts für 17,2 Milliarden EUR an ein Investorenkonsortium. Im nachbörslichen Handel reagierte die Aktie mit einem Aufschlag von rund 5 Prozent.