Die Aktie des im MDAX notierten IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild hatte die im Januar vergangenen Jahres gestartete Impulswelle die Notierung bis auf ein im September verzeichnetes Rekordhoch bei 56,60 EUR befördert. Die anschließende Abwärtskorrektur traf noch oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements und der steigenden 200-Tage-Linie auf Unterstützung bei 45,90 EUR. Nach einer dynamischen Erholung prägte in den vergangenen Wochen eine Trading-Range knapp unterhalb der Bestmarke das Kursgeschehen. Dabei fungierte die 50-Tage-Linie bei derzeit 51,16 EUR als Support. Solange diese Linie nicht per Tagesschluss oder das Reaktionstief bei 50,40 EUR intraday unterschritten wird, stehen die Chancen gut, dass es in den kommenden Handelstagen zu einem erneuten Test der Hürde bei aktuell 53,89-55,20 EUR kommt. Gelänge ein Anstieg darüber, entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 56,60 EUR und 59,51/60,69 EUR. Ein Rutsch unter 50,40 EUR würde hingegen den Bären einen kurzfristigen Vorteil verschaffen. In diesem Fall würden mögliche Korrekturziele bei 47,82 EUR und 45,40/45,90 EUR aktiviert. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.