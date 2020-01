Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am letzten Handelstag des starken Börsen-Jahres 2019 bei dünnen Umsätzen und in einem nachrichtenarmen Umfeld abwärts. Der DAX verlor 0,66 Prozent auf 13.249 Punkte. Auf Jahressicht konnte der Leitindex jedoch um 25,5 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX gaben am Berichtstag um 0,78 respektive 0,67 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 18 Gewinner und 80 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Im DAX wechselten 31,4 Millionen Aktien (Vortag: 43,8) im Wert von 1,36 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,91) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten lediglich Banken und Versorger Zugewinne verbuchen. Am schwächsten tendierten Medientitel, Industriewerte und Versicherungen. Wirecard belegte mit einem Plus von 1,12 Prozent die DAX-Spitze. Das Papier wurde von der Meldung einer Anteilsaufstockung durch Morgan Stanley gestützt. RWE und Deutsche Bank befestigten sich dahinter um 1,07 und 0,15 Prozent. Größte Verlierer waren MTU, Siemens und Deutsche Post mit Abgaben zwischen 1,14 und 1,69 Prozent.

An der Wall Street wurde am Silvestertag gehandelt. Die Indizes konnten dabei einen Teil der am Vortag verbuchten Kursverlusten wieder wett machen. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,26 Prozent auf 28.538 Punkte (Jahresplus: 22,2%). Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich ebenfalls um 0,26 Prozent auf 8.733 Zähler. 62 Prozent der Werte an der NYSE endeten im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Es gab 103 neue 52-Wochen-Hochs und neun neue Tiefs. Alle Sektorenindizes bis auf den Index für Industrietitel verzeichneten Kursgewinne. Am stärksten präsentierten sich Rohstoffaktien und Immobilienwerte.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seinen Anfang Oktober gestarteten Abwärtstrend fort. Der Dollar-Index markierte ein 6-Monats-Tief und notierte gestern Abend bei 96,46 Punkten. EUR/USD konnte sich weiter von der in der Vorwoche überwundenen 200-Tage-Linie absetzen und handelte auf einem 6-Monats-Hoch bei 1,1225 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor am letzten Handelstag des Jahres 0,76 Prozent auf 436,21 Punkte (Jahresplus: 16,5%). Brent-Öl verbilligte sich um 1,00 Prozent auf 66,00 USD. Comex-Kupfer notierte 1,29 Prozent schwächer bei 2,80 USD. Gold legte um 0,30 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 1.523 USD (1.354 EUR) zu. Silber gab um 0,44 Prozent auf 17,92 USD nach. Platin und Palladium verteuerten sich um 1,28 und 1,53 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,23 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog um sechs Basispunkte auf ein 7-Monats-Hoch bei minus 0,19 Prozent an. Der Euro-Bund-Future fiel im Gegenzug um 0,45 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 170,86 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 1,92 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend freundlich. Hilfreich für die Stimmung war ein besser als erwarteter Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China. Zudem hatte die chinesische Notenbank PBoC gestern mitgeteilt, die Wirtschaft mit einer Senkung der Reserveanforderung für Banken bei der Kreditvergabe zu stützen. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index stieg um 0,49 Prozent auf 555,46 Punkte. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Gegen den Trend orientierte sich der koreanische Kospi südwärts. Hier belasteten Abgaben des Schwergewichts Samsung.

Heute stehen die Markit-Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA im Fokus.