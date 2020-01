Der Rohöl-Future der Sorte Brent befindet sich in einer längerfristigen Handelsspanne zwischen 55,88 USD und 75,60 USD. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen konnte er nach dem erfolgreichen Test der unteren Begrenzung der Schiebezone im Oktober einen Aufwärtstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Zuletzt konsolidierte die Notierung nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie und des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle über mehrere Tage seitwärts. Im heutigen asiatischen Handel stieg sie dynamisch aus der Range bis auf ein in der Spitze verzeichnetes 4-Monats-Hoch bei 69,16 USD. Aufgrund der Widerstandsregion 69,26-70,00 USD besteht kurzfristig eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause. Potenzielle nächste Unterstützungen lassen sich bei 67,21-67,59 USD und 65,63 USD ausmachen. Solange der letztgenannte Support nicht verletzt wird, bleiben die Bullen im Vorteil und ein weiterer Vorstoß in Richtung 71,95 USD zeitnah möglich. Unterhalb der Marke von 65,63 USD wäre hingegen zunächst ein Rücksetzer in Richtung 64,88 USD und der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei aktuell 63,01-64,22 USD zu favorisieren.