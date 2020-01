Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD einen intakten Aufwärtstrend in allen relevanten Zeitebenen auf. Nach einer ausgeprägten Abwärtskorrektur bis auf ein Anfang vergangenen Jahres verzeichnetes 21-Monats-Tief bei 142,00 USD konnte das Papier des Technologieriesen im Oktober schließlich das ein Jahr zuvor markierte alte Rekordhoch bei 233,47 USD überwinden. Dieses langfristig bedeutsame Anschlusskaufsignal ist weiterhin wirksam. Die Aktie hat im Rahmen der sehr dynamischen Rally die meisten klassischen Ausdehnungsziele aus der Fibonacci-Analyse bereits hinter sich gelassen und auf Jahressicht 103 Prozent an Wert gewonnen, womit sie die drittbeste Performance innerhalb des S&P 500 Index vorweisen kann. Bislang gibt es aus preislicher Sicht keine Anzeichen für eine anstehende Kursschwäche. Mit Blick auf die extrem überkaufte markttechnische Lage muss allerdings jederzeit eine Konsolidierung oder auch ausgedehnte Korrektur eingeplant werden. So notierte der Wert 39 Prozent oberhalb seiner 200-Tage-Linie. Der RSI-Indikator hat auf Wochenbasis das höchste Niveau seit dem Jahr 2005 erreicht. Im gestrigen Handel formte die Aktie begleitet von hohem Volumen eine Aufwärtslücke und markierte ein neues Rekordhoch bei 310,43 USD. Solange die Lücke bei 304,44 USD nicht per Tagesschluss unterschritten wird, kann sich der laufende Aufwärtsimpuls zunächst noch in Richtung der nächsten Ziele bei 316,89 USD und 324,94 USD ausdehnen. Ein Tagesschluss unter 304,44 USD würde ein erstes preisliches Warnsignal für den Start einer mehrwöchigen Verschnaufpause liefern. Potenzielle nächste Auffangzonen darunter befinden sich bei 292,75/293,68 USD und 285,22 USD. Unterhalb der letztgenannten Marke würde ein fortgesetzter Kursabschwung in Richtung 256-268 USD nicht überraschen.