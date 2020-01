Der deutsche Aktienmarkt litt zum Wochenausklang unter der Sorge vor einer Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten, nachdem die USA einen hochrangigen iranischen General mit einem Raketenangriff getötet hat. Der DAX schloss 1,24 Prozent tiefer bei 13.219 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,54 und 0,90 Prozent. In den drei Indizes gab es 24 Gewinner und 72 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Im DAX wechselten 80,8 Millionen Aktien (Vortag: 75,3) im Wert von 3,35 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,66) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Konsum, Immobilien und Telekommunikation. Am schwächsten präsentierten sich Bauwerte, Transporttitel und Rohstoffwerte. Merck gewann an der DAX-Spitze 1,17 Prozent hinzu. Wirecard und Vonovia verbesserten sich dahinter um 0,44 und 0,37 Prozent. Lufthansa brach als Schlusslicht belastet von den anziehenden Ölpreisen um 6,53 Prozent ein. HeidelbergCement und Linde verloren 2,65 und 2,49 Prozent.

An der Wall Street verbuchte der Dow Jones Industrial ein Minus von 0,81 Prozent auf 28.635 Punkte. Der Nasdaq 100 notierte 0,88 Prozent schwächer bei 8.794 Zählern. An der NYSE verbuchten 51 Prozent der Werte Abschläge und 46 Prozent Zugewinne. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent. Es gab 145 neue 52-Wochen-Hochs und neun neue Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich die als defensiv geltenden Sektoren Immobilien und Versorger ein Plus verzeichnen. Am schwächsten tendierten Rohstoffwerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar den zweiten Tag in Folge gesucht, kam jedoch von den Tageshochs deutlich zurück. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent fester bei 96,89 Punkten. EUR/USD gab um 0,13 Prozent auf 1,1158 USD nach. Am stärksten unter den Hauptwährungen präsentierte sich der Yen. Der Austral-Dollar verbuchte die deutlichsten Verluste.

Der S&P GSCI Rohstoffindex schloss 1,49 Prozent fester bei 443,34 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich befeuert von der aufgeheizten politischen Lage im Nahen Osten um 3,55 Prozent auf 68,60 USD. Comex-Kupfer fiel um 1,35 Prozent auf 2,79 USD. Die Edelmetalle waren als sicherer Hafen gesucht. Gold kletterte um 1,59 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch bei 1.552 USD (1.387 EUR). Silber, Platin und Palladium verzeichneten Gewinne zwischen 0,54 und 1,44 Prozent.

Am Rentenmarkt sackte die Umlaufrendite um zehn Basispunkte auf minus 0,30 Prozent ab. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um sieben Basispunkte auf minus 0,29 Prozent. Der Euro-Bund-Future haussierte um 0,71 Prozent auf 172,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um acht Basispunkte auf 1,80 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh aufgrund der geopolitischen Spannungen auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index fiel zuletzt um 0,89 Prozent auf 170,25 Punkte.

Heute richtet sich der Blick vor allem auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone.