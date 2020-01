Die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx (TLX100) weist einen intakten Aufwärtstrend auf. Das Papier konnte auf Jahressicht um rund 45 Prozent an Wert gewinnen. Ausgehend vom am 17. Dezember vergangenen Jahres markierten Rekordhoch bei 45,88 EUR, startete eine Abwärtskorrektur. Im gestrigen Handel traf die Notierung auf eine bedeutende Unterstützungszone. Diese lässt sich aus der oberen Begrenzung der letzten Konsolidierungszone, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle sowie der steigenden 50-Tage-Linie ableiten und reicht bis 43,17 EUR hinab. Dort einsetzendes Kaufinteresse führte im Tagesverlauf zu einer kräftigen Kurserholung und hinterließ im Tageschart eine bullish zu wertende Hammer-Kerze. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine nächste Widerstandsregion bei 44,40-44,66 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde ein erstes prozyklisches Signal für einen erneuten Vorstoß in Richtung 45,88 EUR liefern. Darüber befinden sich nächste Fibonacci-Ziele bei 46,58/46,86 EUR und 47,46 EUR. Ein Rutsch unter 43,17 EUR würde hingegen eine Ausdehnung der laufenden Abwärtsbewegung in Richtung zunächst 42,10/42,18 EUR nahelegen. Erst darunter würde sich auch das mittelfristige Chartbild eintrüben mit möglichen Zielen bei 41,18 EUR, 40,10 EUR und 38,89 EUR (steigende 200-Tage-Linie).