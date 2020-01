Der deutsche Aktienmarkt setzte zum Wochenstart seine Abwärtsbewegung fort, konnte sich jedoch bis zum Handelsschluss deutlich von den Tiefs absetzen. Der DAX schloss 0,69 Prozent schwächer bei 13.127 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 0,90 und 1,13 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 16 Gewinner und 81 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 93 Prozent. Im DAX wechselten 71,8 Millionen Aktien (Vortag: 80,8) im Wert von 3,09 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,49) den Besitzer. Alle Sektorenindizes verzeichneten Abschläge. Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel und Technologie. Die Merck-Aktie belegte mit einem Plus von 1,07 Prozent die DAX-Spitze. Der Anteilsschein wurde von optimistischen Aussagen des Vorstandschefs zum Halbleitermarkt beflügelt und markierte dabei ein 7-Wochen-Hoch. Dahinter befestigten sich Beiersdorf und Henkel um 0,33 und 0,29 Prozent. Vor allem zyklische Werte standen unter Druck. Covestro hielt mit einem Minus von 4,80 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Infineon und Lufthansa verloren 1,69 respektive 1,60 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,23 Prozent auf 28.703 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,62 Prozent auf 8.849 Zähler aufwärts. 52 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne und 45 Prozent Verluste. Das Aufwärtsvolumen betrug 54 Prozent. 125 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht neue Tiefs gegenüber. Bei der Sektorenperformance hatten Kommunikationsdienstleister und Energiewerte die Nase vorne.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,27 Prozent tiefer bei 96,63 Punkten. EUR/USD kletterte um 0,36 Prozent auf 1,1198 USD und konnte sich damit weiter von der am Freitag getesteten Unterstützung der 200-Tage-Linie erholen. Bei den anderen Hauptwährungen waren das Pfund Sterling sowie der Franken gesucht. Deutliche Abgaben sahen hingegen der Yen sowie der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 0,29 Prozent auf 444,62 Punkte. Brent-Öl verlor nach der jüngsten Rally 0,27 Prozent auf 96,63 USD. Comex-Kupfer notierte 0,05 Prozent fester bei 2,79 USD. Gold zog um 0,99 Prozent auf 1.568 USD (1.399 EUR) an. Silber verteuerte sich um 0,19 Prozent auf 18,19 USD.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,30 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete ebenfalls unverändert bei minus 0,29 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,09 Prozent tiefer bei 172,17 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um einen Basispunkt auf 1,81 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,95 Prozent auf 171,42 Punkte.

Mit Blick auf den Kalender sind heute die Verbraucherpreise für die Eurozone und der ISM-Index für den US-Servicesektor relevant.