Der DAX startete gestern schwach in den Handel und rutschte bis auf ein 4-Wochen-Tief bei 12.948 Punkten. Die dort am Vormittag im Bereich der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie initiierte Erholungsrally beförderte ihn in der Spitze bis auf 13.143 Punkte, bevor kurz vor Handelsschluss eine Konsolidierung der Rally einsetzte.