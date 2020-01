Der marktbreite S&P 500 US-Aktienindex weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Das letzte übergeordnete Kaufsignal generierte er Anfang November vergangenen Jahres mit dem Anstieg über die steigende langfristige Widerstandslinie entlang der vergangenen Rekordhochs. Am Freitag markierte der Index bei 3.283 Punkten eine neue Bestmarke. Anschließende Gewinnmitnahmen hinterließen auf Basis des Tagescharts eine Bearish-Engulfing-Kerze. Die Wahrscheinlichkeit für eine kurz- bis mittelfristige Konsolidierung oder Korrektur ist angesichts der überkauften markttechnischen Indikatoren, zyklischen und saisonalen Erwägungen sowie einer extrem hohen Euphorie der Marktteilnehmer derzeit deutlich erhöht. Eine erste preisliche Bestätigung für einsetzende Kursschwäche wäre ein Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 3.258 Punkten. Potenzielle nächste Auffangbereiche wären in diesem Fall die steigende 20-Tage-Linie bei derzeit 3.224 Punkten, die horizontale Unterstützungszone bei 3.205-3.215 Punkten und das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 3.182 Punkten. Darunter wäre eine deutlichere Korrektur in Richtung 3.154 Punkte, 3.120 Punkte oder 3.069/3.070 Punkte einzuplanen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit nächstem Ziel 3.019-3.028 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb von 3.283 Punkten für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung des noch offenen Fibonacci-Kursziels bei 3.308 Punkten sprechen. Dort würde das Thema Konsolidierung/Korrektur wahrscheinlich wieder auf die Agenda rücken.