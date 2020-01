Nächste Unterstützungen:

13.405-13.426

13.314-13.334

13.284

Nächste Widerstände:

13.480

13.548-13.561

13.597

Die letzten Kerzen im Stundenchart signalisieren Nachfrage auf der erreichten Unterstützungszone, die sich aus den Hochpunkten vom 16. Dezember und 2. Januar sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der Impulswelle vom Tief am 6. Januar ergibt. Die Chance auf einen erneuten zeitnahen Vorstoß in Richtung 13.548-13.561 Punkte und eventuell auf das Rekordhoch aus dem Januar 2018 bei 13.597 Punkten bleibt erhalten, solange das Tief bei 13.405 Punkten nicht unterschritten wird. Darunter (Stundenschlusskursbasis) wäre hingegen zunächst eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 13.314-13.334 Punkte zu erwarten. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit möglichen Zielen bei 13.284 Punkten, 13.258 Punkten, 13.231 Punkten und 13.106 Punkten.