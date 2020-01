Nächste Unterstützungen:

13.388

13.362

13.319-13.338

Nächste Widerstände:

13.473-13.488

13.453-13.561

13.597-13.621

Die technische Ausgangslage ist unverändert neutral im kurzfristigen Zeitfenster. Ein nachhaltiger Anstieg über die nächste Widerstandszone bei 13.473-13.488 Punkten per Stundenschluss würde einen weiteren Anstieg in Richtung 13.543-13.561 Punkte signalisieren. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 13.597-13.621 Punkten. Auf der Unterseite befinden sich nächste Supports bei 13.388 Punkten und 13.362 Punkten. Darunter wäre ein Test der kritischen Unterstützungszone bei 13.319-13.334 Punkten zu erwarten. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde das kurzfristige technische Bild eintrüben. Weitere potenzielle Auffangbereiche lauten dann 13.274/13.284 Punkte, 13.231 Punkte und 13.090/13.106 Punkte.