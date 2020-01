Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Januar 2008 ein Rekordhoch bei 102,54 EUR verzeichnet. Der anschließend einsetzende zyklische Bärenmarkt ließ die Notierung des Versorgers bis auf ein im September 2015 markiertes Allzeittief bei 9,13 EUR einbrechen. Darüber konnte sich der Wert stabilisieren und einen weiterhin intakten langfristigen Erholungstrend etablieren. Nach dem Erreichen eines 5-Jahres-Hochs bei 28,81 EUR Ende September ging das Papier in den Korrekturmodus über. Mit dem in der vergangenen Woche begonnenen Kursschub übernahmen die Bullen wieder das Ruder. Der Kurs brach über das September-Hoch aus, vollzog eine Rückkehrbewegung und schwang sich schließlich im gestrigen Handel auf ein 6-Jahres-Hoch hinauf. Potenzielle nächste Kurzfrist-Ziele lauten 30,52/30,61 EUR und 31,00/31,17 EUR. Darüber würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung der langfristig bedeutsamen Widerstandszone bei 32,31/32,98 EUR möglich. Mit Blick auf die Unterseite befindet sich der nächste relevante Support bei 28,81 EUR. Solange diese Marke im Rahmen eines möglichen Rücksetzers nicht unterschritten wird, bleiben die Bullen auch kurzfristig im Vorteil. Darunter wäre ein Test der Unterstützungszone bei 27,65-28,00 EUR einzuplanen. Unmittelbare bearishe Signale entstünden unter 26,44 EUR und 25,26 EUR.