Nächste Unterstützungen:

13.383

13.334-13.362

13.304

Nächste Widerstände:

13.493

13.548-13.561

13.597-13.621

Per Tagesschluss (13.429) konnte sich der Index wie bereits in den Vortagen über den Hochs vom 16. Dezember und 2. Januar behaupten. Im Tageschart bildete er den dritten Tag in Folge eine Kerze mit ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten aus. Die kurzfristige Unentschlossenheit der Marktteilnehmer bleibt somit hoch. Das technische Bias ist weiterhin neutral zu werten. Es bedarf heute eines Stundenschlusskurses über 13.493 Punkten, um ein Signal für einen weiteren Vorstoß in Richtung 13.548-13.561 Punkte zu erhalten. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 13.597-13.621 Punkten. Unterstützt ist der Index nun bei 13.383 Punkten. Darunter würde sich der Blick auf die wichtigere Supportzone bei 13.334-13.362 Punkten richten. Ein Tagesschluss darunter hätte eine deutlichere Eintrübung des kurzfristigen technischen Bildes zur Folge.