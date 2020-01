Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit Kursgewinnen ins Wochenende. Stützend wirkten neue Rekordstände an der Wall Street. Der DAX schloss 0,72 Prozent fester bei 13.526 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,69 und 0,73 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 64 Gewinner und 32 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 52 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 86,3 Millionen Aktien (Vortag: 71,1) im Wert von 4,26 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,33). Stärkste Sektoren waren Software und Versorger. Am schwächsten präsentierten sich Banken und Transportwerte. RWE haussierte an der DAX-Spitze um 3,06 Prozent. Hier fungierten die Entschädigungszahlungen für die Kosten des Kohleausstiegs sowie positive Analystenkommentare als Kurstreiber. SAP und E.ON rückten dahinter um 2,87 und 1,91 Prozent vor. Deutsche Post bildete mit einem Abschlag von 1,00 Prozent nachrichtenlos das Schlusslicht im Leitindex. Wirecard und Continental verloren 0,73 respektive 0,72 Prozent. Varta sprang im MDAX um 4,68 Prozent nach oben.

An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,17 Prozent auf 29.348 Punkte zu. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,53 Prozent auf 9.174 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent nach oben auf 3.330 Punkte. Alle drei genannten Indizes markierten neue Rekordstände. Gewinner und Verlierer hielten sich jedoch an der NYSE in etwa die Waage. Das gleiche galt für das Handelsvolumen in steigenden und fallenden Papieren. 339 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich acht neue Tiefs gegenüber. Bis auf den Energiesektor konnten alle Sektoren ansteigen. Am stärksten fielen die Zugewinne bei Kommunikationsdienstleistern und Versorgern aus.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar nach erfreulichen US-Konjunkturdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index legte um 0,34 Prozent auf 97,63 Punkte zu und markierte damit ein neues Monatshoch. EUR/USD gab um 0,41 Prozent auf 1,1090 USD nach. Stark gesucht war der Yen. Unter Druck stand derweil das Pfund Sterling nach enttäuschenden Daten zum britischen Einzelhandel.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,25 Prozent fester bei 426,91 Punkten. Der Preis für Brent-Öl kletterte um 0,36 Prozent auf 64,85 USD. US-Erdgas sackte um 3,56 Prozent auf 2,00 USD ab. Gold handelte 0,63 Prozent fester bei 1.560 USD (1.404 EUR). Silber, Platin und Palladium haussierten zwischen 0,75 und 2,36 Prozent. Palladium markierte dabei ein neues Allzeithoch.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,26 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete ebenfalls unverändert bei minus 0,22 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,01 Prozent tiefer bei 171,70 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um drei Basispunkte auf 1,84 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,10 Prozent auf 174,65 Punkte. Besonders fest tendierte der koreanische Kospi, gestützt vom Schwergewicht Samsung Electronics. Das Unternehmen hatte einige personelle Veränderungen an der Spitze bekannt gegeben. Gegen den Trend orientierte sich der Hang Seng Index in Hongkong südwärts.

Heute stehen keine marktbewegenden Veröffentlichungen auf der Agenda. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Entsprechend dürften die Umsätze auch hierzulande dünn bleiben.