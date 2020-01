Nächste Unterstützungen:

13.493

13.432

13.362-13.383

Nächste Widerstände:

13.548-13.561

13.597-13.619

13.663

Angesichts des intraday verbuchten neuen Hochs wurde der übergeordnete Aufwärtstrend in seinem Bestand bestätigt. Der erneute Rückfall auf Schlusskursbasis, die geformte Wochenkerze (Doji), die Sentiment-Daten sowie zyklische Aspekte mahnen jedoch zur Vorsicht. Unter Chance-Risiko-Aspekten erscheinen neue Long-Positionen auch aufgrund des in Rufweite befindlichen Rekordhochs aus dem Januar 2018 (13.597) unattraktiv. Die Bullen bleiben jedoch im heutigen Handel unmittelbar am Ruder, solange der Support bei 13.493 Punkten nicht nachhaltig unterschritten wird. Darunter wäre zunächst ein Rücksetzer in Richtung 13.432 Punkte oder 13.362-13.383 Punkte einzuplanen. Deutlicher eintrüben würde sich das kurz- bis mittelfristige Chartbild erst mit einem Tagesschluss unter 13.334 Punkten. Auf der Oberseite entstünde mit einem Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 13.548-13.561 Punkten ein bestätigendes Anschlusssignal in Richtung der aktiven Kurszielzone bei 13.597-13.619 Punkten. Darüber befinden sich nächste potenzielle Ziele bei 13.663 Punkten, 13.721 Punkten, 13.821/13.862 Punkten und 14.000-14.114 Punkten.