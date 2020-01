Der deutsche Aktienmarkt arbeitete sich zum Wochenstart bei sehr geringen Umsätzen weiter nach oben. Da an der Wall Street feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, fehlten die Impulse. Der DAX schloss 0,16 Prozent fester bei 13.549 Punkten. MDAX und TecDAX notierten mit Aufschlägen von 0,49 und 0,64 Prozent. In den drei Indizes gab es 64 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Im DAX wechselten 52,9 Millionen Aktien (Vortag: 71,1) im Wert von 2,21 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,33) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Medien und Bau. Am schwächsten präsentierten sich Banken und Einzelhandel. Mit einem Aufschlag von 1,56 Prozent belegte die Aktie von Wirecard ohne Nachrichten die DAX-Spitze. FMC und Munich Re verbesserten sich dahinter um 1,47 und 1,11 Prozent. Die rote Laterne hielt Deutsche Bank mit einem Minus von 2,16 Prozent. Lufthansa büßte 2,00 Prozent ein und markierte ein 3-Monats-Tief. Der Wert litt unter der Sorge vor geringeren Passagierzahlen angesichts der neuen Lungenkrankheit in China. Zudem belastete die Gefahr eines weiteren Streiks den Anteilsschein. Im MDAX war die Aktie von Qiagen gesucht. Beflügelt von erneuten Übernahmefantasien haussierte das Papier des Biotechkonzerns um 4,90 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 32,51 EUR. Am Tageshoch bei 32,90 EUR war es jedoch an der fallenden 200-Tage-Linie abgeprallt.

Am Devisenmarkt blieben die Ausschläge sehr gering. Der Dollar-Index notierte am Abend 0,05 Prozent tiefer bei 97,58 Punkten. EUR/USD kletterte um 0,06 Prozent auf 1,1097 USD. Brent-Öl verteuerte sich um 0,54 Prozent auf 65,20 USD. Gold notierte gut behauptet bei 1.561 USD (1.406 EUR).

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,25 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verharrte bei minus 0,22 Prozent. Der Euro-Bund-Future verblieb innerhalb der Handelsspanne vom Freitag und schloss 0,03 Prozent tiefer bei 171,65 Punkten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Belastend wirkte die Sorge vor einer Ausweitung der neuartigen Lungenkrankheit in China. Vor allem die Aktien von Fluggesellschaften standen unter Druck. Die Bank of Japan beließ auf ihrer Sitzung wie ganz überwiegend erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Der MSCI Asia Pacific Index fiel zuletzt um 0,87 Prozent auf 172,99 Punkte. Auch die S&P 500 Futures notierten deutlich im Minus (-0,40%).

Heute steht von der Makroseite der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von UBS, Hugo Boss, Easyjet, Netflix und IBM.