Die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hatte im Jahr 2015 ein Allzeithoch bei 120,40 EUR verzeichnet und befindet sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Den bisherigen Tiefpunkt der Baisse sah das Papier im Oktober vergangenen Jahres bei 36,23 EUR. Auf diesem 9-Jahres-Tief am Support der Rückkehrlinie eines längerfristigen Abwärtstrendkanals startete eine Erholungsbewegung. Dieser mittelfristige Aufwärtstrend geriet im Bereich der als Widerstand fungierenden Kurslücke vom 11. Oktober ins Stocken. Die an dieser Hürde ausgebildete mehrwöchige Konsolidierung wurde schließlich im gestrigen Handel bullish aufgelöst. Begleitet von hohem Handelsvolumen, sprang der Wert mit einer Kurslücke und unter Ausbildung einer langen Tageskerze auf ein 3-Monats-Hoch. Eine Ausdehnung der Erholungsrally ist somit wahrscheinlich, solange der Support bei 42,87-43,91 EUR nicht unterschritten wird. Darüber befindet sich ein Auffangbereich für den Fall eines kurzfristigen Rücksetzers bei 44,50/44,95 EUR. Im Fokus als potenzielles Kursziel auf der Oberseite stehen die fallende 200-Tage-Linie sowie die längerfristige Abwärtstrendlinie bei derzeit 50,35/50,76 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber käme es zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Mögliche nächste Widerstände lauten dann 53,48 EUR, 55,40 EUR und 58,81/59,54 EUR.