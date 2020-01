Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag anfängliche Sorgen vor einer Ausbreitung der Lungenkrankheit in China abschütteln. Als Kursstütze wirkte ein stärker als erwarteter Anstieg im ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Der DAX schloss 0,05 Prozent fester bei 13.556 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten moderate Abschläge von 0,15 und 0,07 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 47 Kursgewinner und 50 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 64,5 Millionen Aktien (Vortag: 52,9) im Wert von 2,83 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,22). Stärkste Sektoren waren Immobilien und Pharma & Healthcare. Am schwächsten tendierten Transportwerte und Rohstoffaktien. Angetrieben von einem positiven Analystenkommentar, belegte die Aktie von Fresenius SE mit plus 1,80 Prozent die DAX-Spitze. Deutsche Börse verbesserte sich dahinter ohne Nachrichten um 1,36 Prozent. Lufthansa-Papiere bildeten mit einem Minus von 3,37 Prozent das Schlusslicht im Index. Neben der Sorge vor einer Abschwächung der Reisetätigkeit aufgrund der Lungenkrankheit belastete eine negative Analystenstudie.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial 0,51 Prozent auf 29.196 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Rekordhochs um 0,07 Prozent nach unten auf 9.167 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Es gab 259 neue 52-Wochen-Hochs und 27 neue Tiefs. Am stärksten nach oben auf der Sektorenebene ging es mit den als defensiv geltenden Immobilienwerten und Versorgern. Am deutlichsten abwärts tendierten Energiewerte und Industrietitel. Die Boeing-Aktie stand mit einem Abschlag von 3,32 Prozent im Fokus. Laut dem Flugzeughersteller müssen die Unglücksmaschinen vom Typ 737 noch bis in den Sommer hinein am Boden bleiben. Stark gesucht war derweil die Aktie von Tesla mit einem Kurssprung um 7,18 Prozent auf eine neue Bestmarke.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,06 Prozent tiefer bei 97,55 Punkten. Der Euro wurde nur kurzzeitig vom erfreulichen ZEW-Index gestützt. EUR/USD verlor 0,03 Prozent auf 1,1090 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen waren der Yen sowie das Pfund Sterling gesucht. Sehr schwach im Markt lag hingegen der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 0,41 Prozent auf 425,14 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich um 1,07 Prozent auf 64,50 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte um 4,54 Prozent auf ein 4-Jahres-Tief bei 1,91 USD ab. Comex-Kupfer fiel um 1,86 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 2,79 USD. Gold handelte 0,16 Prozent schwächer bei 1.558 USD (1.406 EUR).

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,26 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um drei Basispunkte auf ein 2-Wochen-Tief bei minus 0,25 Prozent. Der Euro-Bund-Future löste eine drei Tage andauernde enge Konsolidierung auf und endete 0,26 Prozent fester bei 172,10 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte um sechs Basispunkte auf 1,78 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,42 Prozent auf 173,20 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML Holding und Johnson & Johnson. Daneben richtet sich der Blick auf die Aktien von Netflix und IBM, die gestern im nachbörslichen US-Handel positiv auf die nach der Schlussglocke vorgelegten Quartalszahlen reagierten.