Der DAX startete gestern sehr schwach in den Handel. Die Käufer standen jedoch bereit, die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. Ausgehend vom in der ersten Handelsstunde notierten Tagestief bei 13.443 Punkten, schraubte sich der Index wieder nordwärts bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes 2-Jahres-Hoch bei 13.561 Punkten. Darunter gönnte er sich eine Verschnaufpause.