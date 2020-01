Nächste Unterstützungen:

13.466-13.498

13.432-13.443

13.362-13.383

Nächste Widerstände:

13.598/13.597

13.640/13.649

13.721

Mit dem Tagesschluss bei 13.516 Punkten scheiterte das deutsche Börsenbarometer auf Schlusskursbasis an der Überwindung der im charttechnischen Fokus stehenden Hürde aus dem Jahr 2018. Der Aufwärtstrend bleibt jedoch noch intakt. Mit Blick auf die aus den Sentimentdaten ersichtliche Euphorie der Anleger muss gleichwohl ein erhöhtes Risiko für eine zeitnahe ausgeprägte (mehrtägige bis mehrwöchige) Konsolidierung oder Korrektur unterstellt werden. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 13.589/13.597 Punkten und 13.640/13.649 Punkten. Darüber würde eine Ausdehnung der Rally in Richtung 13.721 Punkte möglich. Unterstützt ist die Notierung als Nächstes bei 13.466-13.498 Punkten. Darunter würde die wichtigere Supportzone bei 13.432-13.443 Punkten in den Blick rücken. Mit einem signifikanten Rutsch darunter per Stundenschluss entstünde eine erste Bestätigung für den Start einer ausgeprägten Konsolidierung oder Korrektur mit nächstem Ziel 13.362-13.383 Punkte.