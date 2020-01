Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag klar die negativen Vorzeichen. Als Belastungsfaktor wirkte die Angst vor einer Ausbreitung des neuen Coronavirus. Der DAX schloss 0,94 Prozent tiefer bei 13.388 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,95 und 0,29 Prozent. In den drei Indizes gab es 22 Gewinner und 75 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Im DAX wechselten 90,7 Millionen Aktien (Vortag: 73,1) im Wert von 3,76 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,22) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Banken und Technologie. Am deutlichsten gaben die Sektoren Transport und Automobile nach. Wirecard haussierte an der DAX-Spitze um 4,21 Prozent und endete mit 134,60 EUR auf einem 3-Monats-Hoch und knapp über der 200-Tage-Linie. Händler verwiesen zur Begründung auf die personelle Aufstockung der Führungsgremien bei dem Finanzdienstleister. Deutsche Bank und Infineon legten dahinter um 1,47 und 0,81 Prozent zu. belastet von einer negativen Analysteneinschätzung büßte Continental als Schlusslicht 3,44 Prozent ein. Im MDAX sackte der Anteilsschein von Hochtief um 8,04 Prozent ab. Auslöser hierfür war, dass die australische Tochter Cimic die Abschlussdividende für 2019 streicht.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,08 Prozent auf 29.160 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte um 0,30 Prozent auf 9.217 Zähler. Gewinner und Verlierer hielten sich an der NYSE die Waage. Es gab 202 neue 52-Wochen-Hochs und 44 neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren Industrie und Versorger. Am schwächsten tendierten Healthcare und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar gesucht. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent bei 97,67 Punkten. Der Euro verbuchte gegenüber allen anderen Hauptwährungen Kursverluste. Die EZB hatte auf ihrer Sitzung wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert belassen. EUR/USD gab um 0,32 Prozent auf ein 7-Wochen-Tief bei 1,1056 USD nach. Deutliche Zugewinne waren beim als sicherer Hafen geltenden Yen zu beobachten.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte belastet von weiter abrutschenden Ölpreisen 1,17 Prozent tiefer bei 413,64 Punkten. Brent-Öl verbilligte sich um 1,88 Prozent auf 62,02 USD. Die US-Sorte WTI fiel nach den wöchentlichen Lagerbestandsdaten um 2,01 Prozent auf 55,60 USD. Die EIA hatte einen Rückgang der Rohöl-Lagerbestände um 0,4 Millionen Barrel gemeldet. Allerdings kletterten die Benzin-Lagerbestände auf ein neues Rekordhoch. Der Preis für US-Erdgas stieg um 0,42 Prozent auf 1,91 USD. Comex-Kupfer verlor 1,01 Prozent auf 2,74 USD. Gold handelte 0,32 Prozent fester bei 1.562 USD (1.413 EUR).

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,30 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um vier Basispunkte auf minus 0,31 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future kletterte den dritten Tag in Folge und schloss 0,31 Prozent fester bei 172,91 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um drei Basispunkte auf 1,74 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend freundlich. Die Ausschläge und Umsätze blieben dabei gering, da an mehreren Börsen feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Im Fokus stehen heute von der Makroseite die Januar-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Ericsson und American Express. Bereits gestern nach US-Börsenschluss erfreute der Chip-Riese Intel die Anleger mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick für 2020. Im nachbörslichen US-Handel notierte das Papier zuletzt rund 5,6 Prozent höher.