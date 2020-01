Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) hatte ausgehend vom im Jahr 2008 markierten zyklischen Tief bei 2,96 EUR in der Spitze um über 6.600 Prozent zulegen können. Am 4. September 2018 verzeichnete sie ein Rekordhoch bei 199,00 EUR und startete eine Korrekturphase, die die Notierung innerhalb weniger Monate im Tief bis auf 86,00 EUR zurückwarf. Einer Erholungsrally bis auf 162,30 EUR folgte ein erneuter Rutsch bis auf 102,20 EUR. Dort meldeten sich die Bullen im vergangenen Dezember zurück. Im Rahmen des laufenden Aufwärtstrends gelang am Freitag ein Tagesschluss über der bearishen Kurslücke vom 15. Oktober bei 139,80 EUR, nachdem tags zuvor die 200-Tage-Linie überwunden werden konnte. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lauten 143,05/143,30 EUR und 147,16-150,35 EUR. Ein Tagesschluss über der letztgenannten Zone würde das übergeordnete Chartbild leicht aufhellen und weitere Kursavancen in Richtung 159,80/162,30 EUR und eventuell 170,70/172,75 EUR ermöglichen. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise spätestens im Supportbereich 134,34/134,65 EUR enden, um den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 131,80 EUR und anschließend 126,90 EUR einzuplanen.