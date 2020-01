Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite. Die Verunsicherung der Anleger aufgrund der neuen Virus-Erkrankung in China ging nach einer Stellungnahme der Weltgesundheitsorganisation etwas zurück. Der DAX schloss 1,40 Prozent fester bei 13.577 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,12 und 1,75 Prozent an. Die Marktbreite gestaltete sich positiv. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 13 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Im DAX wechselten 88,0 Millionen Aktien (Vortag: 90,7) im Wert von 4,09 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,25) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Software und Technologie. Einzige Verlierer auf Sektorenebene waren Rohstoffwerte und Automobiltitel. Im DAX setzte sich die Aktie von Wirecard an die Indexspitze mit einem Plus von 4,45 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen des Wirecard-Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Eichelmann im Handelsblatt, wonach die laufende Untersuchung durch die Wirtschaftsprüfer bislang keine Adhoc-pflichtige Nachricht zur Folge hatte. FMC und RWE verbesserten sich dahinter um 2,91 und 2,80 Prozent. Die rote Laterne im Leitindex hielt Continental mit einem Abschlag von 3,30 Prozent. Daimler und BMW verloren 1,10 beziehungsweise 0,40 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow mit wieder in den Vordergrund tretenden Sorgen vor einer möglichen Pandemie aufgrund des Corona-Virus 0,58 Prozent tiefer bei 28.990 Punkten. Der Nasdaq 100 büßte 0,81 Prozent auf 9.141 Zähler ein. 69 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. 238 neuen 52-Wochen-Hochs standen 63 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenindizes konnten lediglich die als defensiv geltenden Versorger zulegen. Am schwächsten tendierten Healthcare und Consumer Discretionary (zyklische Konsumwerte).

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,20 Prozent auf 97,88 Punkte. EUR/USD gab um 0,27 Prozent auf ein Monatstief bei 1,1023 USD nach. Stark gesucht war der Yen als sicherer Hafen. Das Pfund Sterling verzeichnete gegenüber allen anderen Hauptwährungen Verluste.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sank um 1,78 Prozent auf 406,26 Punkte. Der Preis für Brent-Öl sackte um 2,18 Prozent auf 60,69 USD ab. Comex-Kupfer fiel um 1,54 Prozent auf 2,68 USD. Gold profitierte von sinkenden Anleiherenditen und der Angst vor dem Corona-Virus und zog um 0,42 Prozent auf 1.572 USD an. In Euro notierte das Edelmetall auf einem Schlusskurs-Rekordhoch bei 1.425 EUR.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,33 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um ebenfalls drei Basispunkte auf ein 6-Wochen-Tief bei minus 0,34 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,32 Prozent fester bei 173,46 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um vier Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 1,70 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei sehr dünnem Handel deutlich schwächer. Belastend wirkte die Sorge vor den Auswirkungen der Lungenkrankheit. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,59 Prozent auf 171,05 Punkte nach. Der A50-Future auf chinesische Aktien brach um rund 5 Prozent ein. Auch der S&P 500-Future stand unter Druck (-0,95%). Die Börsen in China, Hongkong, Südkorea und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute steht von der Makroseite der ifo-Geschäftsklimaindex für den Januar im Fokus. Die Konsensschätzung lautet auf einen Anstieg von zuvor 96,3 auf 97,0 Punkte.