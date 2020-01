Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Das letzte bedeutende Anschlusssignal generierte der Anteilsschein des im DAX notierten Immobilienkonzerns vor zwei Wochen mit dem Ausbruch über den Horizontalwiderstand bei 48,93/48,95 EUR. Im gestrigen Handel erreichte er ein neues Rekordhoch bei 51,34 EUR, fiel anschließend jedoch deutlich zurück und endete im Minus bei 50,60 EUR. Auf Basis des Tagescharts formte der Wert einen Outside Day (Handelsspanne umfasst die Spanne des Vortages). Mit Blick auf eine erreichte Ziel- und Widerstandszone und kurzfristig überkaufte Oszillatoren besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Konsolidierung oder einen Pullback in Richtung der Zone 48,95-49,55 EUR. Eine preisliche Bestätigung hierfür wäre ein Rutsch unter den nächsten Support bei 50,25/50,28 EUR. Zu einer Eintrübung des mittelfristig bullishen Chartbildes käme es erst im Falle einer Verletzung der Unterstützung bei derzeit 47,68/47,96 EUR. Solange diese von den Bullen verteidigt werden kann, bleiben die Aussichten auf eine Abarbeitung des potenziellen Ziels bei 53,03/53,47 EUR gut. Ein Tagesschluss über 51,73 EUR würde für eine unmittelbare Abarbeitung der genannten Zielzone sprechen.