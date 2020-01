Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete zum Wochenstart bei hohen Umsätzen deutliche Kursverluste. Als Belastungsfaktor wirkte die Furcht vor einer Ausbreitung des Corona-Virus. Derweil enttäuschte der vielbeachtete ifo-Geschäftsklimaindex mit einem überraschenden Rückgang im Dezember auf 95,9 Punkte. Der DAX schloss 2,73 Prozent tiefer bei 13.205 Punkten. MDAX und TecDAX sackten um 2,32 und 2,85 Prozent ab. Die Marktbreite gestaltete sich extrem negativ. In den drei genannten Indizes gab es lediglich drei Gewinner, denen 95 Verlierer gegenüberstanden. Das Abwärtsvolumen betrug über 99 Prozent. Im DAX wechselten 101,4 Millionen Aktien (Vortag: 88,0) im Wert von 4,77 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,27) den Besitzer. Alle DAX-Sektoren verbuchten Abschläge. Am deutlichsten fielen diese in den Sektoren Software und Technologie aus. Kein einziger DAX-Wert schaffte den Sprung in den grünen Bereich. Die rote Laterne hielt nachrichtenlos Wirecard mit einem Minus von 5,22 Prozent. Lufthansa gab um 4,33 Prozent nach. Die Luftfahrtbranche gilt wie die Touristikbranche als besonders betroffen von einer durch den Corona-Virus verursachten geringeren Reiselust. Im MDAX stemmte sich einzig die Aktie von Gerresheimer gegen den Negativtrend mit plus 0,21 Prozent. Varta brach um 5,47 Prozent ein. Die Aktie leidet derzeit unter der Sorge vor einem steigenden Wettbewerb.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 1,56 Prozent tiefer bei 28.536 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 2,07 Prozent auf 8.952 Zähler. 77 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 87 Prozent. 111 neuen 52-Wochen-Hochs standen 102 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektoren gaben nach. Am schwächsten tendierten Energiewerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des US-Handels 0,06 Prozent fester bei 97,94 Punkten. EUR/USD handelte 0,05 Prozent tiefer bei 1,1017 USD. Stark gesucht waren die als sichere Häfen geltenden Währungen Yen und Franken. Am deutlichsten unter Druck unter den Hauptwährungen standen die Rohstoffdevisen Austral-Dollar und Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 1,95 Prozent auf 398,33 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich mit den anhaltenden Nachfragesorgen um 2,74 Prozent auf 59,03 USD. Comex-Kupfer rutschte um 3,20 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 2,60 USD ab. Gold legte um 0,60 Prozent auf 1.581 USD (1.437 EUR) zu. Silber verlor 0,13 Prozent auf 18,09 USD. Platin und Palladium brachen hingegen um 2,21 beziehungsweise 6,10 Prozent ein.

Am Rentenmarkt zogen die Kurse der Staatsanleihen aufgrund der gestiegenen Risikoaversion kräftig an. Im Gegenzug sackten die Renditen weiter ab. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte fünf Basispunkte tiefer bei minus 0,39 Prozent und markierte damit ein 13-Wochen-Tief. Der Euro-Bund-Future schloss 0,46 Prozent höher bei 174,25 Punkten. Der Kontrakt brach hierdurch aus seiner mehrmonatigen Handelsspanne nach oben aus. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um neun Basispunkte auf ein 3-Monats-Tief bei 1,61 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,90 Prozent auf 169,01 Punkte. Besonders deutliche Abschläge waren beim koreanischen Kospi und dem STI in Singapur zu beobachten. Die Börsen in China und Hongkong blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute stehen von der Makroseite die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie zum Verbrauchervertrauen im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAP, Pfizer, LVMH und Apple (nach US-Börsenschluss).