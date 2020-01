Nächste Unterstützungen:

13.188/13.195

13.089/13.106

12.887/12.948

Nächste Widerstände:

13.292

13.352-13.382

13.448/13.472

Die mittelfristige Aufwärtstrendlinie vom August-Tief steht damit zur Disposition. Das kurzfristige Chartbild hat sich bereits eingetrübt. Der Index unterschritt die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage und brach den Aufwärtstrend vom Januar-Tief bei 12.948 Punkten. Die erreichte mehrmonatige Trendlinie sowie die auf Basis des Stundencharts bereits extrem überverkaufte Markttechnik ermöglichen für den heutigen Handel eine Stabilisierung oder deutlichere Erholung in Richtung 13.292 Punkte und 13.352-13.382 Punkte. Es bedarf eines Stundenschlusskurses über 13.382 Punkte, um das ganz kurzfristige Chartbild leicht aufzuhellen. Mögliche Ziele darüber lauten im Erfolgsfall 13.448/13.472 Punkte und 13.500/13.508 Punkte. Ein Rutsch unter 13.188/13.195 Punkte per Stundenschluss würde ein bearishes Anschlusssignal senden. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 13.089/13.106 Punkte und 12.887/12.948 Punkte wären dann einzuplanen.