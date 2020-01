Die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN: 927200) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Vom Mitte 2018 gesehenen 5-Jahres-Tief bei 12,44 EUR haussierte der Anteilsschein des im TecDAX notierten Chipherstellers bis auf ein am 10. Januar dieses Jahres verzeichnetes 3-Jahres-Hoch bei 48,38 EUR. Am dort befindlichen Ziel- und Widerstandsbereich ging er in den Korrekturmodus über. Der dynamische Abverkauf ließ die Notierung bis gestern auf ein 2-Monats-Tief bei 40,73 EUR absacken. Der Wert befindet sich damit in Rufweite zur mittel- bis langfristig relevanten Supportzone bei 39,76-40,36 EUR. Sie resultiert aus dem letzten Korrekturtief vom November, der 200-Tage-Linie, der beschleunigten Aufwärtstrendlinie vom Tief aus dem Januar 2019 sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des zyklischen Aufwärtstrends. Die Aussicht auf zumindest eine deutlichere technische Erholungsbewegung ist aufgrund dieses Unterstützungsbündels gut. Mögliche Erholungsziele lauten 42,54 EUR, 43,03 EUR, 43,65/43,72 EUR und 45,00-45,46 EUR. Es bedarf eines Anstiegs über die letztgenannte Zone per Tagesschluss, um das Hoch bei 48,38 EUR wieder als Kursziel zu aktivieren. Darüber würde eine unmittelbare Fortsetzung der übergeordneten Rally in Richtung 52,35/53,85 EUR möglich. Ein nachhaltiger Rutsch unter das aktuelle Supportcluster würde das technische Bild signifikant eintrüben mit potenziellen nächsten Abwärtszielen bei 34,65/34,92 EUR und 33,00/34,03 EUR.