Der deutsche Aktienmarkt startete am Dienstag eine Erholung auf die jüngsten Kursverluste. Stützend wirkten erfreuliche Konjunkturdaten aus den USA. Der DAX schloss 0,90 Prozent fester bei 13.324 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 0,78 und 0,56 Prozent. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. Im DAX wechselten 91,8 Millionen Aktien (Vortag: 101,4) im Wert von 4,16 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,41) den Besitzer. Die stärksten Sektoren waren Telekommunikation sowie Pharma & Healthcare. Am schwächsten tendierten die Sektoren Software und Technologie. Für die Aktie von Continental ging es an der DAX-Spitze um 3,96 Prozent nach oben. Händler verwiesen zur Begründung auf Übernahmefantasie in der Branche nach dem Kauf des US-Autozulieferers Delphi durch Borgwarner. Wirecard und Bayer stiegen dahinter um 2,88 und 2,84 Prozent. Als Schlusslicht im Leitindex büßte SAP nach der Präsentation der Geschäftszahlen 2,13 Prozent ein. Im MDAX haussierte Thyssenkrupp um 5,28 Prozent. Hier wirkte die Aussicht auf einen möglichen Verkauf der Aufzugssparte als Kurstreiber.

An der Wall Street ging der Dow Jones Industrial 0,65 Prozent fester bei 28.723 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,54 Prozent nach oben auf 9.091 Zähler. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Es gab 144 neue 52-Wochen-Hochs und 57 neue Tiefs. Alle Sektoren verbuchten Zugewinne. Besonders gesucht waren Technologiewerte und Finanztitel.

Am Devisenmarkt notierte der der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,05 Prozent höher bei 97,98 Punkten. EUR/USD handelte nahezu unverändert bei 1,1020 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen konnte der Kanada-Dollar gegenüber allen anderen Majors aufwerten. Auffällige Schwäche zeigte der Franken.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 0,52 Prozent auf 400,39 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,94 Prozent auf 59,88 Punkte. Der Preis für US-Erdgas sprang um 1,76 Prozent auf 1,91 USD. Comex-Kupfer notierte 0,27 Prozent tiefer bei 2,59 USD. Gold verlor 0,67 Prozent auf 1.567 USD (1.421 EUR). Silber sackte um 3,36 Prozent auf 17,45 USD ab.

Am Rentenmarkt sank die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,40 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte bis zum Abend um eine Basispunkt auf minus 0,38 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,38 Prozent tiefer bei 173,59 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stieg um vier Basispunkte auf 1,65 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index pendelte um den Vortagesschluss. Die Aktien an der Börse in Hongkong standen nach den Feiertagen aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes unter deutlichem Abgabedruck. In Japan, Südkorea und Australien ging es hingegen mit den Kursen aufwärts. Die Märkte in China blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Zentrum des Interesses. Von der Unternehmensseite gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Software AG, Siltronic, Novartis, General Electric, AT&T, Boeing und McDonald’s. Nach US-Börsenschluss berichten Microsoft, Facebook und Tesla über ihren Geschäftsverlauf. Bereits gestern nach der Schlussglocke legte Apple die Quartalszahlen vor, die positiv aufgenommen wurden. Das Papier reagierte im nachbörslichen Handel mit Kursaufschlägen (zuletzt +1,5%).