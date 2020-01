Die Aktie des Technologieriesen Apple (WKN: 865985) bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD in einem intakten Aufwärtstrend. Nach einer ausgeprägten Abwärtskorrektur bis auf ein Anfang vergangenen Jahres verzeichnetes 21-Monats-Tief bei 142,00 USD konnte das Papier des Technologieriesen im Oktober das ein Jahr zuvor markierte alte Rekordhoch bei 233,47 USD überwinden. Dieses langfristig bedeutsame Anschlusskaufsignal ist weiterhin wirksam. Im gestrigen Handel reagierte das Papier auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen mit einem Sprung auf eine neue Bestmarke. Unterhalb des Hochs bei 327,85 USD formte es auf Basis des Tagescharts eine bearishe Doji-Kerze am Widerstandsbereich einer steigenden Widerstandslinie, die zusammen mit einer langfristigen Fibonacci-Projektion eine bedeutende Hürde bildet. Mit Blick auf den Wochenchart notieren die Momentumindikatoren auf Mehrjahreshochs. Die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah anstehende Konsolidierung oder Korrektur ist somit deutlich erhöht. Es bedarf eines Tagesschlusses über 327,85 USD, um eine nochmalige geringfügige Ausdehnung der Rally in Richtung 334,73 USD zu indizieren und das gestrige Warnsignal in Gestalt des Doji zu negieren. Nächste relevante Unterstützungen und potenzielle kurzfristige Ziele lauten 321,38 USD, 318,40 USD, 316,28 USD und aktuell 310,53 USD (steigende 20-Tage-Linie). Ein Rutsch unter die wichtigere Supportzone bei 304,44/304,88 USD würde auf den Start einer ausgeprägten Korrektur in Richtung zunächst 290,00-293,68 USD hinweisen.