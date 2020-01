Nach einem lustlosen Handel überwogen zur Wochenmitte am Ende die positiven Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt. Der DAX rückte um 0,15 Prozent auf 13.345 Punkte vor. MDAX und TecDAX stiegen um 0,55 und 0,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 62 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Im DAX lag das Gesamtvolumen bei 67,9 Millionen Aktien (Vortag: 91,8) im Wert von 2,90 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,54). Stärkste Sektoren waren Rohstoffe und Transport. Am schwächsten tendierten Konsumwerte und Automobiltitel. Vonovia belegte ohne Nachrichten mit einem Plus von 1,48 Prozent die DAX-Spitze. MTU und Deutsche Bank folgten mit Zugewinnen von 1,43 und 1,32 Prozent. Die größten Verlierer im Leitindex waren adidas, Volkswagen und Continental mit Abschlägen von 0,99 bis 1,87 Prozent. Im MDAX haussierte Siltronic nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 11,99 Prozent auf ein 2-Jahres-Hoch. Die Aktie der Software AG brach derweil nach schwachen Zahlen um 12,28 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow 0,04 Prozent fester bei 28.734 Punkten. Der Nasdaq 100 gewann 0,11 Prozent auf 9.102 Zähler hinzu. Gewinner und Verlierer hielten sich an der NYSE die Waage. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 53 Prozent. 202 neuen 52-Wochen-Hochs standen 59 neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Industrie und Rohstoffe. Die größten Verluste auf Sektorenebene waren bei Energiewerten und Immobilienaktien auszumachen. Die Apple-Aktie stand mit einem Anstieg um 2,09 Prozent nach der Vorlage der Quartalszahlen im Anlegerfokus.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar gesucht. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,11 Prozent fester bei 98,08 Punkten. EUR/USD gab um 0,14 Prozent auf 1,1006 USD nach. Die größten Zugewinne unter den Hauptwährungen verbuchte der als sicherer Hafen geltende Yen. Am schwächsten tendierten die Rohstoffdevisen Kanada-Dollar und Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,41 Prozent schwächer bei 398,74 Punkten. Der Preis für Brent-Öl kletterte um 0,24 Prozent auf 59,65 USD. Die US-Sorte WTI verbilligte sich nach den Lagerbestandsdaten um 0,73 Prozent auf 53,09 USD. Die EIA meldete einen stärker als erwarteten Anstieg der Rohölbestände um 3,5 Millionen Barrel. Die Benzinbestände verzeichneten ein neues Rekordhoch. Comex-Kupfer verbuchte den zehnten Tagesverlust in Folge und stellte damit einen historischen Negativrekord auf. Am Ende verlor das Industriemetall 0,85 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 2,56 USD. Gold verteuerte sich um 0,45 Prozent auf 1.577 USD (1.432 EUR). Silber und Palladium stiegen um 0,50 respektive 1,07 Prozent. Gegen den Trend büßte Platin 1,56 Prozent ein und notierte auf einem 2-Wochen-Tief bei 979,50 USD.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,38 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verharrte bei ebenfalls minus 0,38 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,40 Prozent fester bei 174,28 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um fünf Basispunkte auf ein 3-Monats-Tief bei 1,60 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh mit weiter steigenden Sorgen um eine Ausbreitung des Corona-Virus auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index sackte um 1,70 Prozent auf 166,11 Punkte ab.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den Verbraucherpreisen in Deutschland und zum BIP in den USA im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Bank, Roche Holding, Unilever, Royal Dutch Shell, H&M und Coca-Cola. Nach US-Börsenschluss legen Amazon.com und Visa ihre Zahlen vor. Bereits gestern nach US-Börsenschluss gab es die Bilanzen von Microsoft, Facebook und Tesla. Die Aktien von Tesla (nachbörslich +11,6%) und Microsoft (nachbörslich +4,1%) reagierten im nachbörslichen Handel positiv, während die Facebook-Aktie deutlich nachgab (nachbörslich -7,0%).