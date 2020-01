Der S&P 500 bewegt sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Dieser führte die Notierung des marktbreiten US-Index bis auf ein am 22. Januar verzeichnetes Rekordhoch bei 3.338 Punkten. Seither befindet er sich im Korrekturmodus und hat dabei in der Spitze rund 3 Prozent eingebüßt. Vom bisherigen Verlaufstief bei 3.235 Punkten startete zuletzt eine Erholungsbewegung. Kurzfristig bedeutsam ist nun die Ziel- und Widerstandszone bei 3.293-3.302 Punkten. Ein signifikanter Anstieg darüber würde das Hoch bei 3.338 Punkten wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Tagesschluss über diese Bestmarke ist erforderlich, um ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung der übergeordneten Rally mit potenziellen nächsten Zielen bei 3.366/3.377 Punkten, 3.397/3.402 Punkten und eventuell 3.441/3.450 Punkten zu erhalten. Scheitert die Notierung hingegen im Rahmen der laufenden Erholung spätestens bei 3.302 Punkten (Tagesschlusskursbasis), ist eine zeitnahe Wiederaufnahme der Korrektur in Richtung 3.224 Punkte und 3.204/3.209 Punkte zu favorisieren. Darunter würde sich das technische Bild deutlicher eintrüben mit möglichen Zielen bei 3.154 Punkten und 3.070-3.108 Punkten.