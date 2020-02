Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag klar die negativen Vorzeichen. Für schlechte Stimmung unter den Marktteilnehmern sorgte die anhaltende Furcht vor den möglichen Folgen einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Der DAX schloss 1,40 Prozent tiefer bei 13.157 Punkten. MDAX und TecDAX sackten um 1,14 und 1,64 Prozent ab. In den drei Indizes gab es neun Gewinner und 88 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 100,7 Millionen Aktien (Vortag: 67,9) im Wert von 3,92 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,49). Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte lediglich der Banksektor Zugewinne dank erfreulich ausgefallener Geschäftszahlen der Deutschen Bank verbuchen. Am schwächsten tendierten Technologiewerte, Transportwerte und Automobilaktien. Deutsche Bank stellte den einzigen DAX-Gewinner und haussierte um 4,22 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch. Am Ende des Index-Tableaus büßte Volkswagen ohne Nachrichten 3,48 Prozent ein. Fresenius und Infineon verloren 3,04 und 2,37 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow 0,43 Prozent fester bei 28.859 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,37 Prozent auf 9.136 Zähler zu. 50 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursgewinne und 46 Prozent Verluste. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Finanzwerte und nicht-zyklische Konsumwerte waren mit Blick auf die Sektoren am stärksten gesucht. Am schwächsten präsentierten sich Kommunikationsdienstleister und Healthcare. Coca-Cola und Microsoft belegten im Dow nach starken Quartalszahlen die vorderen Plätze mit Aufschlägen von 3,23 und 2,82 Prozent. Tesla haussierte nach Zahlen und einem optimistischen Ausblick um 10,29 Prozent.

Am Devisenmarkt gönnte sich der US-Dollar nach dem jüngsten Kursaufschwung eine Verschnaufpause. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,20 Prozent tiefer bei 97,86 Punkten. EUR/USD zog um 0,20 Prozent auf 1,1031 USD an. Unter den anderen Hauptwährungen am stärksten gesucht war das Pfund Sterling. Großbritannien verlässt heute um Mitternacht deutscher Zeit die EU. Deutliche Abschläge waren derweil beim Austral-Dollar zu beobachten.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 1,69 Prozent auf 392,01 Punkte. Brent-Öl gab um 1,27 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 58,16 USD nach. Der Preis für US-Erdgas notierte nach den Lagerbestandsdaten 1,88 Prozent tiefer bei 1,83 USD. Comex-Kupfer sank den elften Tag in Folge um diesmal 0,16 Prozent auf 2,55 USD. Gesucht waren derweil die Edelmetalle. Gold kletterte um 0,15 Prozent auf 1.573 USD (1.427 EUR). Silber, Platin und Palladium verzeichneten Zuwächse zwischen 0,78 und 1,96 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,40 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete zwei Basispunkte tiefer bei ebenfalls minus 0,40 Prozent. Sie konnte sich damit vom zwischenzeitlich notierten 2-Monats-Tief (-0,42%) erholen. Der Euro-Bund-Future schloss 0,02 Prozent fester bei 174,31 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um drei Basispunkte auf ein 3-Monats-Tief bei 1,57 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt 0,03 Prozent tiefer bei 165,85 Punkten. Die Börsen in China blieben noch geschlossen. Der Handel wird dort erst am Montag wieder aufgenommen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China kam im Januar mit gegenüber dem Vormonat unveränderten 50,0 Punkten herein und traf damit die Markterwartungen.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Zentrum des Interesses. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Geschäftszahlen unter anderem von Caterpillar, Exxon Mobil und Chevron.