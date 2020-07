Diese Analyse wurde am 01.07.2020 um 07:41 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte im Jahr 2017 ein Rekordhoch bei 41,36 EUR markiert und war anschließend in einen langfristigen Bärenmarkt übergegangen. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle vom im Dezember 2019 bei 35,00 EUR gesehenen Rallyhoch stürzte das Papier des Logistikkonzerns dynamisch bis auf ein 7-Jahres-Tief bei 19,10 EUR ab. Der von diesem März-Tief ausgehende mittelfristige Erholungstrend mit bisherigen Kursgewinnen von rund 71 Prozent ist intakt. Dabei konnten alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien zurückerobert werden. Im gestrigen Handel löste der Wert eine mehrtägige Konsolidierung bullish auf und markierte ein 4-Monats-Hoch. Im charttechnischen Fokus stehen nun die Bereiche 32,98 EUR und 33,60-33,77 EUR als nächste potenzielle Kursziele. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone würde das technische Bild auch im übergeordneten Zeitfenster aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 35,00 EUR ermöglichen, wo die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Verschnaufpause deutlich zunehmen würde. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste Supportbereiche bei 32,16 EUR und 31,22 EUR. Die letztgenannte Marke ist als kurzfristig kritisch anzusehen. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 30,64 EUR, 29,96/30,09 EUR und eventuell 28,90 EUR einzuplanen. Solange kein nachhaltiger Rutsch unter 28,90 EUR erfolgt, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt.