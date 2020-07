Der deutsche Aktienmarkt beendete das zweite Quartal mit deutlichen Aufschlägen. Der DAX schloss am Dienstag 0,64 Prozent fester bei 12.311 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,66 und 1,92 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 66 Kursgewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 81 Prozent. Im DAX wechselten 214,6 Millionen Aktien (Vortag: 121,3) im Wert von 3,78 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,91) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Technologie und Software. Am schwächsten präsentierten sich Bauwerte sowie Pharma & HealthCare. Wirecard sprang an der DAX-Spitze um 75,76 Prozent. Hier stützte die Nachricht, dass der Konzern seinen Geschäftsbetrieb in Großbritannien laut der Aufsichtsbehörde FCA fortsetzen darf. Deutsche Post und Deutsche Wohnen legten dahinter um 2,13 und 2,12 Prozent zu. Bayer, Covestro und Heidelbergcement verloren am anderen Ende des Indextableaus zwischen 1,24 und 1,65 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,84 Prozent höher bei 25.813 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,96 Prozent aufwärts auf 10.157 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE verabschiedeten sich mit Kursgewinnen aus dem Handel. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Es gab 57 neue 52-Wochen-Hochs und vier neue Tiefs. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten nach oben ging es für Energiewerte und Technologietitel. Tesla haussierte um 6,90 Prozent auf ein neues Rekordhoch und beendete damit eine mehrwöchige Konsolidierung. Beflügelnd wirkte für den Elektroautobauer eine positive Studie der UBS.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des US-Handels nach einem richtungslosen Geschäft 0,04 Prozent tiefer bei 97,38 Punkten. EUR/USD gab um 0,04 Prozent auf 1,1237 USD nach. Das Pfund Sterling wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Sehr schwach präsentierte sich hingegen der Yen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise stieg um 0,26 Prozent auf 325,36 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 1,48 Prozent auf 41,23 USD. Hier belastete die Sorge vor einer Rückkehr des Ölangebots aus Libyen auf den Markt, nachdem dieses aufgrund des Bürgerkriegs in dem Land seit Januar nahezu vollständig verschwunden war. US-Erdgas setzte seine Erholungsrally mit einem Aufschlag von 2,34 Prozent auf 1,75 USD fort. Comex-Kupfer handelte 1,28 Prozent fester bei 2,73 USD. Gold verteuerte sich um 1,04 Prozent auf 1.800 USD (1.586 EUR) und markierte ein neues 8-Jahres-Hoch. Silber, Platin und Palladium verbuchten Kursgewinne von 1,29 bis 2,93 Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite bei minus 0,49 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte bis zum Abend um zwei Basispunkte auf minus 0,45 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,18 Prozent tiefer bei 176,17 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 0,66 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte 0,02 Prozent fester bei 157,89 Punkten.

Heute stehen von der Makroseite die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA im Fokus. Daneben richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung.