Diese Analyse wurde am 02.07.2020 um 08:16 Uhr erstellt.

Der DAX startete gestern aufgrund technischer Schwierigkeiten mit mehreren Stunden Verzögerung in das zweite Halbjahr. Er scheiterte an einer nachhaltigen Überwindung der im Fokus stehenden Widerstandszone bei 12.347-12.364 Punkten und rutschte anschließend bis auf ein Tief bei 12.095 Punkten ab. Im Verlauf des Nachmittags setzte eine kräftige Erholung ein, bevor die Notierung unterhalb des Tageshochs in den Konsolidierungsmodus überging.