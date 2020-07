Nächste Unterstützungen:

12.530

12.441

12.348-12.392

Nächste Widerstände:

12.616-12.677

12.764/12.795

12.865/12.868

Mit dem erfolgten Intraday-Anstieg über das vom 23. Juni stammende Zwischenhoch bei 12.616 Punkten wurde formal der Erholungstrend vom Mitte Juni gesehenen Korrekturtief fortgesetzt. Angesichts des Tagesschlusses bei 12.608 Punkten kann dem Ausbruch jedoch noch keine Nachhaltigkeit beschieden werden. Im Stundenchart formte der Index ein Bearish-Engulfing-Muster am aktuellen Widerstandsbereich. Das ganz kurzfristige technische Bias erscheint heute neutral innerhalb der Zone 12.530-12.677 Punkte. Ein Anstieg über 12.677 Punkte per Stundenschluss würde für eine unmittelbare Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 12.764/12.795 Punkte, 12.865/12.868 Punkte und 12.913-12.976 Punkte sprechen. Ein noch offenes potenzielles mittelfristiges Kursziel lässt sich bei 13.141 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 12.530 Punkten sowie ein Rutsch unter 12.441 Punkte würden heute negative Signale im Sinne einer möglichen Korrekturbewegung in Richtung 12.348-12.392 Punkte liefern.