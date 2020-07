Der deutsche Aktienmarkt litt am Donnerstag unter Gewinnmitnahmen an der Wall Street und nachgebenden Ölpreisen. Für den DAX ging es am Ende um 0,04 Prozent nach unten auf 12.489 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 0,76 Prozent auf 26.556 Punkte ein. Gegen den Trend verbesserte sich der TecDAX um 0,76 Prozent auf 3.043 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 25 Gewinner und 72 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 76,1 Millionen Aktien (Vortag: 74,4) im Wert von 3,24 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,21). Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Softwaretitel und Technologiewerte die Nase vorne. Am schwächsten zeigten sich Banken und Versicherungen. SAP haussierte an der DAX-Spitze nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 4,58 Prozent und markierte damit ein Rekordhoch. Infineon und Merck stiegen dahinter um 2,41 und 1,65 Prozent. Als Schlusslicht im Leitindex sackte Wirecard um 10,74 Prozent ab.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke mit einem Abschlag von 1,38 Prozent bei 25.706 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 setzte seine Rekordrally jedoch mit einem Plus von 0,82 Prozent auf 10.755 Zähler fort. 72 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 85 neuen 52-Wochen-Hochs standen 16 neue Tiefs gegenüber. Einzige Sektoren im Plus waren Technologie und Kommunikationsdienstleister. Deutliche Schwäche war bei Energieaktien, Industrietiteln und Finanzwerten zu beobachten.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar als sicherer Hafen gesucht. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,35 Prozent fester bei 96,79 Punkten. Noch stärker unter den Hauptwährungen präsentierte sich lediglich der ebenfalls als Krisenwährung geltende Yen. EUR/USD fiel um 0,43 Prozent auf 1,1281 USD. Deutliche Schwäche zeigte der Kanada-Dollar mit nachgebenden Ölpreisen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 1,00 Prozent auf 333,87 Punkte. Brent-Öl sackte um 2,22 Prozent auf 42,33 USD ab. Der Preis für US-Erdgas verlor nach den Lagerbestandsdaten 2,74 Prozent auf 1,77 USD. Comex-Kupfer kletterte um 0,62 Prozent auf ein 6-Monats-Hoch bei 2,84 USD. Gold büßte belastet vom festen Dollar 0,72 Prozent auf 1.808 USD (1.598 EUR) ein. Silber gab um 0,79 Prozent auf 19,01 USD nach.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,46 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab bis zum Abend um drei Basispunkte auf minus 0,47 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss 0,24 Prozent fester auf einem Wochenhoch bei 176,52 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte um fünf Basispunkte auf 0,62 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index notierte 1,16 Prozent tiefer bei 164,45 Punkten.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zur Industrieproduktion in Frankreich sowie die Erzeugerpreise in den USA im Fokus. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Hornbach Holding mit der Online-Hauptversammlung. Daneben könnten sich Impulse für die Aktie von Qiagen von den gestern nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen ergeben.