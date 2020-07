Diese Analyse wurde am 10.07.2020 um 08:11 Uhr erstellt.

Der DAX sprang gestern zur Eröffnung über die im Stundenchart ersichtliche Abwärtstrendlinie vom am Montag bei 12.843 Punkten markierten Rallyhoch. Der daran anknüpfende Kursanstieg gestaltete sich jedoch schwunglos und auch der Anstieg über das Vortageshoch bei 12.670 Punkten am Nachmittag führte nicht zu signifikanten Anschlusskäufen. Im Verlauf des späten Handels meldeten sich die Bären schließlich vehement zurück und drückten die Notierung dynamisch bis auf ein in der letzten Stunde verzeichnetes 5-Tages-Tief bei 12.459 Punkten.